Marino: “Affrontiamo un top club come la Juventus, sarà molto difficile”

Il dg dell’Atalanta, Umberto Marino, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport prima della finale di Coppa Italia contro la Juventus: “E’ un percorso che sta continuando. Negli ultimi cinque anni la società è crescita tantissimo confermandosi in finale per due volte negli ultimi tre anni. Sul campo affrontiamo la Juventus, un top club, dobbiamo essere molto concentrati e mantenere l’umiltà che ci caratterizza e cercare di portare a casa questo trofeo ma sarà molto difficile perchè affrontiamo la Juventus”.

Il ritorno del pubblico.

“È un punto di partenza per la normalità. Soprattutto Bergamo ha vissuto un anno e mezzo difficile, lo abbiamo nel cuore tutti quello che ha vissuto questa città e questa provincia. E’ motivo di orgoglio arrivare in finale con la nostra gente ma la vera vittoria sarà quando ci saranno i tifosi in tutta Italia”.