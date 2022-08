MARIN PONGRAČIĆ, UN DIFENSORE DA CHAMPIONS PER IL LECCE

Il Lecce è alla ricerca di rinforzi difensivi da regalare a mister Baroni. Ecco infatti arrivare dalla Bundesliga l’ultima idea per la difesa salentina: Marin Pongračić, difensore croato di proprietà del Wolfsburg che ha giocato l’ultima stagione con la maglia del Borussia Dortmund. Già nel giro della Nazionale croata, con la quale vanta 5 presenze.

Difensore centrale, 193 cm per 95 chili, Pongračić fa dell’anticipo il suo punto di forza. Dotato di un grande lancio e di una buona tecnica di base, riesce a imbucare i compagni di squadra con delle precise verticalizzazioni. Caratteristiche che gli permettono di svolgere anche il ruolo di mediano davanti alla difesa.

Marin Pongračić è nato a Landshut, 11 settembre 1997. Ma le sue origini sono croate: i suoi genitori fuggirono da Slavonski Brod e si rifugiarono in Germania durante la guerra d’indipendenza croata. È quindi un calciatore croato, ma possiede anche la cittadinanza tedesca.

La sua carriera nel mondo del calcio inizia nell’accademia del Bayern Monaco, prima di trasferirsi, nel 2013, Ingolstadt dove rimane per tre stagione collezionando 38 presenze tra l’Under17 e l’Under19. Successivamente tornerà a Monaco, ma con la maglia del Monaco 1860 in cerca di un’occasione tra i grandi.

Dopo un inizio nella squadra delle riserve, ha fatto il suo debutto in 2.Bundesliga, seconda divisione tedesca, il 16 aprile 2017 nel pareggio per 1-1 contro il Sandhausen. Da questo momento in poi, Pongračić trova continuità e chiude da titolare il campionato collezionando 7 presenze, tra cui una nei play-out contro il Jahn Regensburg, rimediando un cartellino rosso all’80esimo e saltando il ritorno.

Nonostante la retrocessione, le sue prestazioni gli sono valse la chiamata del Red Bull Salisburgo, che nell’estate 2017 gli propone un contratto quadriennale. Il suo esordio in Austria arriva il 22 luglio 2017 nella vittoria casalinga per 2-0 contro il Wolfsberger. Il 23 novembre esordisce in Europa League contro il Vitória Guimaraes. In quella stagione il club Red Bull ha raggiunto le semifinali della competizione europea, venendo eliminato dal Marsiglia. La stagione, comunque, si può ritenere positiva in quanto Pongračić si laurea campione d’Austria conquistando la vetta della Bundesliga. Nella stagione seguente, sempre con la maglia del Red Bull Salisburgo, arriva l’esordio in Champions League nello spareggio contro la Stella Rossa ma senza riuscire ad ottenere il pass per i gironi venendo eliminati dopo il 2-2 maturato a Salisburgo (eliminati per la regola del gol in trasferta). Questa stagione si rivelerà sfortunata per il giovane centrale croato. Infatti, Pongračić rimedierà un brutto infortunio muscolare che lo terrà fuori gran parte della prima parte di stagione.

Recuperato dall’infortunio, il 15 gennaio 2020, Pongračić cambia maglia e viene acquistato dal Wolfsburg per 9 milioni di euro. L’esordio in Budesliga arriva il 2 febbraio 2020 contro il Padeborn nella vittoria per 2-4. L’8 febbraio, nella sua seconda apparizione per il club, fu espulso dopo aver sgomitato Alfredo Morales, mentre il Wolfsburg pareggiava 1-1 con il Fortuna Düsseldorf. Il 26 maggio, Pongračić ha siglato una doppietta nel 4-1 del Wolfsburg al Bayer Leverkusen.

Dopo aver saltato l’inizio della stagione 2020-2021 a causa della mononucleosi, Pongračić tornò in squadra l’8 novembre come sostituto del tempo di infortunio di Xaver Schlager nella vittoria per 2-1 sull’Hoffenheim. Dopo un’annata altalenante, chiuderà la stagione con appena 11 presenze. Motivo per il quale il Wolfsburg deciderà di mandarlo in prestito per concedergli più spazio.

Il 31 agosto 2021, Pongračić si è unito al Borussia Dortmund. Il suo esordio con il club giallonero arriva l’11 settembre nella vittoria per 4-3 sul Bayer Leverkusen. Con la maglia del Dortmund collezionerà 23 presenze totali prima di far ritorno al Wolfsburg.

Adesso la carriera di Pongračić continuerà in Italia, il Lecce ha chiuso la trattativa con il Wolfsburg e potrebbe accogliere il difensore croato già nella giornata di domani. E chissà se Pongračić non troverà la strada per Qatar2022 proprio sotto il sole della Puglia.

Foto: Pongračić Instagram