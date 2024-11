Marin: “Il Kosovo ha lasciato il campo senza motivo”

Il centrocampista del Cagliari Razvan Marin, attraverso un post su Instagram, ha commentato così quanto accaduto nella gara di ieri contro il Kosovo: “Ci aspettavamo una partita difficile, una lotta vera, sfide da parte degli avversari, ma quello che è successo ieri sera, alla partita con il Kosovo, va oltre ogni potere di comprensione. I nostri avversari hanno lasciato che la politica oscurasse un evento sportivo, una gioia per i tifosi che sono venuti allo stadio, per chi ha visto la partita in tv, lasciando il campo senza motivo!

Abbiamo lottato insieme, noi giocatori, insieme al meraviglioso pubblico, abbiamo sofferto e, fino al fischio finale, siamo rimasti degni e abbiamo dimostrato, a differenza degli avversari, che rispettiamo il nostro lavoro di atleti. La verità è una sola ed è la più importante: la ROMANIA ha vinto il girone della Nations League e abbiamo fatto un passo verso la Coppa del Mondo. Dopo la partita con Cipro di lunedì, possiamo pensare all’obiettivo che tutti vogliamo: combattere, nel 2026, con i migliori squadre nazionali nel mondo! Vi aspettiamo lunedì allo stadio per festeggiare tutto il lavoro di questo autunno, torniamo insieme ROMANIA! Grazie per essere sempre con noi!”.

Foto; Instagram Marin