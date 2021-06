Marin fa chiarezza sul suo futuro: “Piaccio a tante squadre, ma voglio giocare un altro anno a Cagliari”

Razvan Marin, centrocampista del Cagliari, ha fatto chiarezza sul suo futuro dopo le voci che lo vedevano lontano dalla Sardegna. Ecco le sue parole ai microfoni del sito rumeno Digi Sport: “Voglio giocare un altro anno a Cagliari, squadre di Serie A e non solo si sono interessate a me, ma non ho fretta. Voglio disputare un’ottima stagione, dare continuità”.