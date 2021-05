Maria Marotta dopo l’esordio in B: “Emozione indescrivibile, ma dopo il fischio d’avvio ho arbitrato come sempre”

Maria Marotta, prima arbitra in un match di Serie B, ha parlato così a Rai Sport del suo esordio in Reggina-Frosinone: “Un’emozione immensa e indescrivibile, ma che è durata fino al fischio d’avvio, poi ho arbitrato come sempre con attenzione e concentrazione. Ho apprezzato moltissimo l’accoglienza delle squadre e delle società e sarà una giornata che ricorderò per sempre.

Obiettivi? Voglio cercare di migliorare sempre, per me, per la mia categoria e per tutto il movimento femminile”.