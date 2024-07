Maresca: “Voglio un Chelsea con un’identità chiara”

Prima in panchina per Enzo Maresca nel ruolo di nuovo tecnico del Chelsea. Nella notte italiana i Blues hanno pareggiato nella tournée californiana contro i gallesi del Wrexham. Intervenuto ai microfoni della BBC, il nuovo tecnico dei Blues ha così parlato:”In questo momento, abbiamo iniziato solo due settimane fa, è importante che noi come staff e come persone possiamo iniziare a vedere l’identità della squadra. Stasera era abbastanza chiaro. Sicuramente aggiungeremo altre soluzioni. Come ho detto, per noi il risultato è sempre importante, ma in questo momento dobbiamo anche valutare cose diverse. Reece James come terzino invertito? Abbiamo provato a costruire con tre e poi con due uomini. Nel primo tempo con James dentro e nel secondo tempo con Malo Gusto”, si legge sulla BBC.

“Non importa il livello dell’avversario” – continua poi l’allenatore – “quando si schierano con 11 giocatori dietro la palla, è sempre difficile trovare spazi e le soluzioni non sono facili. Fofana e Romeo Lavia? Sono entrambi molto importanti. In questo momento per loro è importante accumulare minuti, usare ogni sessione di allenamento per stare meglio. Stare un anno senza giocare è difficile mentalmente. Hanno bisogno di una spinta, di energia e 45 minuti aiuteranno entrambi”.

Foto: twitter Chelsea