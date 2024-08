Maresca sulla sconfitta contro il City: “Partita strana. Ma ora devo vedere le cose che mi saranno utili in stagione”

Il Chelsea è caduto nella notte contro il Manchester City e in Inghilterra commentano il fatto che i Blues hanno mostrato più di qualcosa da registrare. Nel 4 a 2 subito contro la squadra di Guardiola infatti, tutte e 4 le reti sono arrivate per evidenti errori dei giocatori di Maresca. Lo stesso tecnico al termine del match ne ha così parlato: “Il motivo è che in questo momento ho bisogno di vedere le cose che mi saranno utili per il resto della stagione”

Poi ha proseguito: “È stata una partita strana. A volte programmi la partita in un certo modo, poi subisci due gol e la dinamica del match cambia totalmente. Cosa posso dire del primo tempo? La squadra è stata brava nella gestione della palla, creando qualche occasione, trovando i giocatori giusti e gli spazi giusti. Dobbiamo imparare che quando ne concedi uno di gol, non puoi poi concederne un altro e poi dopo due minuti un altro ancora”.

Foto: twitter Chelsea