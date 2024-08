Maresca su Sterling: “Non è il tipo di esterno che mi piace”

Maresca ha le idee molto chiare su Raheem Sterling: non rimarrà a Londra. Intervistato da Sky Sport in vista della gara di ritorno dei play-off di Conference League contro il Servette, il tecnico del Chelsea si è mostrato perentorio sull’ala inglese, definendolo non particolarmente funzionale alle sue idee di gioco. L’ex Liverpool e City dovrà quindi sfruttare queste ultime ore di mercato per trovare una nuova squadra.

Su Sterling: “È un ragazzo fantastico, ma l’unica cosa da dire è che ogni allenatore ha un’idea diversa. Non è il tipo di esterno che mi piace. Questo non toglie nulla al suo valore, la storia e i numeri parlano per Raheem. Preferisco essere onesto con i giocatori. Quelli che non sono coinvolti non lo saranno e non otterranno minuti se rimangono. Non so cosa succederà quando la finestra si chiuderà se saranno ancora qui. Quelli che otterranno minuti sono quelli che penso possano aiutarci”.

Foto: X Chelsea