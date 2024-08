Maresca su Gallagher: “Cerchiamo una soluzione positiva per Conor e per il Chelsea”

Nelle ultime ore si parla sempre di più del possibile trasferimento di Conor Gallagher dal Chelsea all’Atletico Madrid. Sulla questione si è espresso il tecnico dei Blues, Enzo Maresca: “Nessuno ha il posto da titolare fisso garantito, perché se dico che qualcuno sarà un titolare fisso, penso che sia una mancanza di rispetto verso gli altri. Per i giocatori, è necessario lavorare duramente giorno dopo giorno e convincermi che possono giocare, ma nessuno di loro sa se giocherà. In questo momento, c’è qualcosa in corso tra il club ed il giocatore che stanno parlando. Questo genere di cose succedono in ogni club, ogni estate e alla fine la decisione finale sarà positiva per tutti. Speriamo che la decisione finale sia positiva per Conor e il club”.

Foto: maresca-twitter-chelsea