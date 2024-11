Maresca: “Spero di recuperare Palmer almeno per l’Arsenal. Sancho non ci sarà domani”

Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro il Noah, spiegando subito quali fossero le condizioni fisiche di Cole Palmer: “Ieri non si è allenato, vedremo oggi. Noi speriamo che lo faccia, dobbiamo aspettare e vedere se sarà pronto per la gara contro l’Arsenal. Spero possa tornare in forma”.

Su Sancho: “Sicuramente sarà out contro il Noah. Vedremo se sarà arruolabile per domenica, se così non sarà tornerà dopo la sosta”.

Sul minutaggio: “Per me non è un problema per quanto riguarda quelli che giocano in Premier League. Hanno giocato alcune partite in Conference League. Marc Cucurella ha giocato contro il Panathinaikos in trasferta e non in Premier League. Non significa che non giocheranno se giocano nell’altra competizione… La stagione è così lunga e abbiamo così tante partite”.

Su Mudryk: “Non gioca dall’inizio, ma gioca. Difensivamente, ci sono cose che deve migliorare, come il resto. È difficile cambiare le persone. Noi proviamo a migliorarle. Se sei timido o non lo sei è qualcosa dentro di te… Lui lo è un po’, ma quando è con noi è ok. Christoph invece è simile a Joao, se lavorano allo stesso modo, otterranno minuti in Premier League. Non solo loro due, ma tutti. Se non giochi domenica, e abbiamo giovedì una partita, se non ti alleni bene, non giochi”.

Foto: twitter Chelsea