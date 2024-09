Maresca: “Siamo più avanti di quanto ci aspettassimo, la direzione è quella giusta”

Il Chelsea sarà impegnato domani in Coppa di Lega contro il Barrow nel terzo turno ed Enzo Maresca ha parlato così in conferenza stampa, facendo un punto sugli infortunati: “Malo Gusto è disponibile, Romeo Lavia no. Spero che sia ok quando giocheremo contro il Brighton. Sarebbe un’occasione per dare minuti a chi ha giocato meno, è la stessa cosa che possiamo fare in Conference. Spero possa essere una buona opportunità per loro in una partita ufficiale. Cercheremo di prepararci al meglio, come facciamo sempre, per vincere”.

Sulla Carabao: “Se è un obiettivo? Sì, sicuramente mi piacerebbe vincerla. Cerchiamo di concentrarci sulle cose che possiamo fare meglio e controllare. A bordo campo è dove possiamo concentrarci. L’ho detto tante volte, è l’unica cosa a cui dobbiamo prestare attenzione, come possiamo migliorare. Stiamo progredendo. La sensazione è buona. È bello vincere le partite. Abbiamo vinto tre partite di fila in trasferta. Speriamo di poter continuare e condividere bei momenti in casa con i nostri tifosi”.

Sulla gara di domani: “È pericolosa perché il calcio è pieno di queste presunte partite ‘facili’. In questo momento, è la partita peggiore per noi. Dobbiamo prenderla sul serio. Non possiamo permetterci di crollare. Per noi è sempre importante il risultato. Ma sono importanti anche le altre parti, come la squadra sta progredendo e migliorando”.

Su Mudryk: “Domani per lui è importante, ma lo è per tutti quelli che giocano meno. Si allenano molto bene, ma sfortunatamente non posso dargli una possibilità. Badiashile sta lavorando molto bene, ma non sta ottenendo minuti in Premier League. Non è perché sta andando male. A volte bisogna prendere delle decisioni”.

Infine: “Siamo più avanti di quanto ci aspettassimo oggi. Non in termini di risultati, ma nel modo in cui la squadra sta progredendo e giocando. Dobbiamo imparare tante, tante cose e dobbiamo migliorare tante cose. La cosa importante è che stiamo andando nella giusta direzione”.

