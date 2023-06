Maresca si presenta al Leicester: “L’obiettivo è giocare il miglior calcio possibile. Daremo il massimo”

Enzo Maresca, nuovo allenatore del Leicester, ha parlato ai canali ufficiali del club presentandosi ai tifosi e spiegando il lavoro che intenderà fare.

Queste le sue parole: “Sono molto emozionato perché arrivo in questo club, abbiamo una grande stagione davanti a noi. L’obiettivo iniziale sarà giocare nel miglior modo possibile. Poi potremo costruire, giorno per giorno, la nostra idea e la nostra filosofia, ma la cosa più importante è cercare di vincere le partite. Daremo il 100 per cento perché il Club se lo merita. È nostro compito, nostro dovere farlo. Poi, come ho detto, giorno dopo giorno, passo dopo passo, cercheremo di migliorare”.

“At the beginning, the target is to play in the best way we can.” – Enzo Maresca 💬 pic.twitter.com/42Mod0f2o1

