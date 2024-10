Maresca: “Sancho, un giocatore speciale”

Il tecnico del Chelsea Enzo Maresca ha definito Jadon Sancho un “giocatore speciale” dopo che il giocatore in prestito dal Manchester United ha avuto un ottimo inizio di stagione. L’ala ha registrato tre assist in quattro partite in Premier League con il Chelsea. Maresca lo ha elogiato: “Jadon sta andando bene. Deve continuare allo stesso modo; lavorare sodo, ogni giorno. Come ho già detto, di sicuro ci aiuterà. Crediamo davvero che sia un giocatore speciale. Ma l’unico modo per lui di confermarlo è lavorare sodo ogni giorno e non essere mai felice e sempre ambizioso. Deve volere sempre di più.”

foto: Instagram Chelsea