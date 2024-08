Maresca: “Questione esuberi? Non è un disastro come sembra da fuori”

Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa sulla questione legata agli innumerevoli giocatori presenti nella rosa dei londinesi. Alla domanda sul tema, Maresca ha asserito che i giocatori che allena sono poco più di 20, e che la situazione è molto più placida di quanto si voglia far pensare.

Queste le sue parole in conferenza: “Gli altri 15-20 giocatori si allenano separatamente. Io non li vedo. Non è un disastro come sembra da fuori. Assolutamente no. Contratti lunghi? Possono anche avere un contratto di 20 anni, non è questo il punto. Non mi interessa” .

Foto: Twitter Chelsea