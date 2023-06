Enzo Maresca è vicinissimo a lasciare Pep Guardiola, di cui era collaboratore tecnico e con il quale ha appena vinto la Champions League. con il Manchester City. Come riporta The Athletic, Maresca è vicinissimo alla panchina del Leicester City fresco di retrocessione in Championship. Il tecnico italiano sarebbe stato individuato come l’uomo ideale per riportare le Foxes in Premier.