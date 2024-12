Maresca: “Per molte ragioni non siamo ancora pronti per vincere il titolo”

Sconfitta a sorpresa per il Chelsea di Enzo Maresca. Il Fulham ha espugnato Stamford Bridge nonostante l’ennesima rete di Cole Palmer: “È un peccato, soprattutto per il modo in cui abbiamo perso la partita all’ultimo minuto”, ha detto il tecnico italiano.

“È successo e ora si tratta di recuperare le energie e di essere pronti a ripartire tra un paio di giorni. Avremmo potuto gestire meglio la partita, controllarla meglio, ma possiamo imparare qualcosa. Abbiamo detto più volte che siamo una squadra molto, molto giovane, ma la cosa più importante è veder crescere i giocatori e migliorare. Da sabato ci prepareremo per la partita di lunedì. È importante recuperare le energie”.

Obiettivi: “Ho detto molte volte che non importa se vinciamo o meno le partite, per molte ragioni non siamo pronti per vincere il titolo. La cosa più importante è vedere la squadra migliorare”.

Foto: twitter Chelsea