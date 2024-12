Maresca: “Palmer e Joao Felix sono la ragione per cui la gente paga i biglietti”

Dopo il trionfo convincente per 3-0 contro l’Aston Villa, l’allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, ha parlato ai giornalisti, commentando la prestazione della sua squadra.

“Non siamo pronti per competere con Liverpool, Arsenal e City per molti motivi. Perché vinciamo oggi, non cambio la mia idea. Non siamo pronti per questo. La cosa buona è che stiamo migliorando. Speriamo che presto possiamo esserci”.

Palmer è ufficialmente un grande rimpianto del City: “Cole Palmer, Joao Felix è la ragione per cui la gente paga per i biglietti: per vedere quel tipo di giocatore. Cole Palmer può vedere cose, come Joao, che gli altri non vedono. Non significa che gli altri non siano bravi, ma sono diversi rispetto agli altri.”

Foto: twitter chelsea