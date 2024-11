Maresca: “Nuovo infortunio James? Deve accettare la situazione, anche se non è facile”

Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro il Leicester, parlando delle condizioni fisiche di Reece James, nuovamente infortunato: “Ha sento qualcosina vicino al tendine del ginocchio, è un problema muscolare. Non vogliamo correre rischi per il weekend. So che non è facile, ma se ogni volta che si fa male per lui diventa più dura, per me è ancora peggio. Deve accettare la situazione e cercare di evitare il più possibile gli infortuni. A volte succedono le cose anche se vuoi evitarle, spero possa essere disponibile per la prossima partita”.

Foto: twitter Chelsea