Maresca: “L’errore di Lukaku fondamentale per la vittoria della Champions. Dimostra l’importanza dei dettagli”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il neo-tecnico del Leicester, Enzo Maresca, è tornato sulla finale di Champions League vinta dal City: “È stato qualcosa di storico. E la Premier lo racconta perché ci era riuscito solo lo Unietd in 120 anni. È stato bellissimo. Guardiola ha detto che abbiamo vinto la Champions grazie all’errore da tre metri di Lukaku? Era un modo per dire che queste partite si vincono per i dettagli. Sicuramente quel dettaglio è stato importante e fondamentale e dà merito all’Inter che ha fatto comunque una grandissima finale”.

Foto: twitter leicester