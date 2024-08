Maresca: “Joao Felix è un talento, ma domani non ci sarà”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Servette, il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha così parlato di Joao Felix: “È un buon giocatore, un talento. Il club lo conosce già, la cosa positiva è che può giocare in diverse posizione per noi: trequartista, attaccante, esterno… Per domani non sarà convocato”.

Su Sterling e Chillwell: “In questo momento si stanno allenando separatamente. La situazione è abbastanza chiara per entrambi, non ci sono aggiornamenti. Ancora sono giocatori del Chelsea”.

Infine: “Se penso di essere stato brutale? Non credo, cerco di essere onesto. Posso ripetere le cose se non sono chiare: ho parlato con Raheem prima della partita con il City e gli ho detto che avrà difficoltà a ottenere minuti. A Chilwell ho detto che è adorabile, ma che avrebbe avuto difficoltà a causa della sua posizione. È compito di tutti gli allenatori cercare di tenere tutti i giocatori contenti. Questo è impossibile perché si allenano ogni giorno per ottenere minuti. È quasi impossibile tenerli tutti contenti. Cerco sempre di essere onesto. In questo momento, il rumore è più esterno. Sto lavorando con 21-22 giocatori da quando siamo tornati dagli USA. Non sto lavorando con 42-43 giocatori. Più di 15 giocatori si stanno allenando separatamente”.

Foto: twitter Chelsea