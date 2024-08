Maresca: “Il Chelsea tornerà presto al livello di City e Arsenal. Siamo sulla strada giusta”

Il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha rilasciato una intervista a The Athletic,presentando le sue idee per far tornare in alto i blues: “Vorrei raggiungere lo stesso livello del Manchester City il prima possibile. Ogni allenatore chiede tempo, soprattutto quando porta le proprie idee. A volte può sembrare una scusa, ma per esempio: tutti quelli che ci guardano sono concentrati su cosa facciamo con la palla, sul fatto che costruiamo da dietro. Ma ho guardato molte, molte partite la scorsa stagione del Chelsea e non ho quasi mai visto un pressing alto, a uomo. Aspettavano sempre un po’. Da quando abbiamo iniziato, abbiamo deciso di andare uomo a uomo perché è il nostro modo, così aggressivo. È un grande cambiamento”.

Poi ha proseguito: “La grande differenza tra noi e le squadre che dominano, come Manchester City e Arsenal, è che un club ha avuto lo stesso allenatore per otto anni (Guardiola) e l’altro per cinque anni (Arteta). Abbiamo avuto due o tre settimane di lavoro a disposizione fino ad ora. Quando inizi, è il prezzo che paghi ogni volta. Sono sicuro al 100 percento che siamo sulla strada giusta”.

Foto: twitter Chelsea