Maresca: “Goodison Park è difficile per chiunque, vogliamo vincere”

Intervistato dai canali ufficiali del club, il tecnico del Chelsea Enzo Maresca ha presentato la sfida di domani in casa dell’Everton, al Goodison Park.

“Il Chelsea ha perso in trasferta contro l’Everton? Okay. È una cosa che non sapevo, a dire il vero. È la stessa cosa che mi è stata chiesta dopo il Brentford, che negli ultimi tre anni ci hanno battuto a Stamford Bridge. Speriamo di poter andare lì e batterli. Sarà sicuramente una partita dura, ma cercheremo di preparare la partita nel miglior modo possibile e l’obiettivo è sempre vincere la partita. Lo stadio dell’Everton non è duro solo per il Chelsea, è duro per qualsiasi club. Quindi vedremo. Cerchiamo di concentrarci sulla partita, non sulle conseguenze della partita. Da quando abbiamo iniziato insieme, ho cercato di convincere i giocatori a concentrarsi sulla partita, sul piano di gioco e su come possiamo fare le cose giuste. Niente di più. Quindi non penso che ci sia pressione a causa delle conseguenze della vittoria, e prima di tutto devi vincere la partita”.

Foto: X Chelsea