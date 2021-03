Maresca e il suo Manchester City under 23: “Studiare da Guardiola, una opportunità unica”

Enzo Maresca è il tecnico della squadra Under 23 del Manchester City, con il quale si trova al primo posto della Premier League di categoria e sogna la vittoria del titolo, impresa mai riuscita ai Citizens. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista della Juventus ha spiegato come è nata questa possibilità: c’entra, ovviamente, Pep Guardiola: “Successe 13 mesi fa. Pellegrini era stato appena esonerato dal West Ham. Ero il vice, cercai di approfittare del tempo libero per studiare il calcio di Pep. L’idea accademia fu successiva. Ci fu qualche dubbio iniziale, legato alla situazione del mio staff, ma risolti i problemi, accettai. Mi veniva offerta una chance unica. Il primo incontro avvenne dopo un Barcellona-Malaga. Pep mi parlò dei tempi di Brescia e di Mazzone. A Manchester il rapporto si è consolidato. Abbiamo orari di allenamenti diversi e quando posso seguo da vicino il suo lavoro. Cosa c’è di diverso? La cultura. Qui se stai vincendo 2-0, cerchi di segnare il 3°. In Italia se sei 2-0, rallenti. Siamo un Paese conservatore. In tutto, anche nello sport. Quando smisi di giocare, la prima cosa che feci fu andare a trovare Sacchi. Passai con lui mezza giornata a parlar di calcio: quell’incontro è una tappa fondamentale della mia vita”.

Foto: facebook