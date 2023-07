Maresca: “Difficile lasciare il City, ma non ho mai avuto dubbi sul Leicester. Vardy? Spero resti con noi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK, il nuovo tecnico del Leicester, Enzo Maresca, ha così parlato della sua nuova avventura sulla panchina delle Foxes: “Dobbiamo adattarci. Il campionato è diverso dalla Premier League. Personalmente per me è stato difficile lasciare il Manchester City, mi sono sentito parte di una famiglia, ma professionalmente non ho avuto dubbi: il Leicester è un club importante, un club di Premier League, ma la realtà è che siamo un club di Championship e dobbiamo adattarci in fretta”.

Infine, su James Vardy: “Se resta? Assolutamente sì. È un giocatore incredibile. Speriamo che possa restare con noi. Abbiamo sei-sette giocatori con il contratto in scadenza nel 2024 e tutto può succedere ma ci faremo trovare pronti”.

Foto: Twitter Leicester