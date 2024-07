Maresca difende Enzo Fernandez: “Non voleva offendere. Si è chiarito con i compagni”

Enzo Maresca ha risposto così sul coro discriminatorio intonato da Enzo Fernandez, dopo la finale di Copa America contro i giocatori di origine africana militanti nella Nazionale francese: “Ad essere sinceri, ci sentiamo tutti molto tranquilli, molto bene perché Enzo è tornato. Ha fatto una chiacchierata con tutti noi per chiarire che non c’erano cattive intenzioni e i ragazzi hanno accettato. Dalla sessione di ieri, ieri sera, tutto è tornato come prima, tutti insieme, tutti a parlare, tutti a ridere. Una situazione normale. Ripercursioni? Ad essere sincero, non lo so. Non lo so. L’unica cosa che posso dire è che il club ha rilasciato una dichiarazione, il giocatore ha rilasciato una dichiarazione giorni fa. Il giocatore è arrivato qui, ha parlato con i suoi compagni di squadra, ha parlato con noi e ora la situazione sembra del tutto normale, come prima”.

Foto: twitter Leicester