Maresca: “Contento dei miglioramenti della squadra, siamo nella giusta direzione”

In occasione della sfida di domani contro il Brighton, il tecnico del Chelsea Enzo Maresca è intervenuto in conferenza stampa, facendo il punto sui singoli giocatori e sul miglioramento generale della squadra.

Su Chilweel: “Se avremo bisogno gli daremo occasioni e minuti. Tutti commettiamo degli errori. Ho dovuto prendere una decisione; a volte sono buone e a volte no. Non c’è nessuna cattiva intenzione da parte mia. Ho solo cercato di pensare alla cosa migliore per il club”.

Il momento del Chelsea: “È sempre importante vincere le partite per darci energia, fiducia e sicurezza. A volte, anche quando non si vince, si giocano delle buone partite e bisogna concentrarsi su questo. A volte succede che dall’altra parte si vincano partite che non si meritano. La cosa più importante, sicuramente, sono i risultati, ma è vedere come progrediamo. Fin dal primo giorno i giocatori hanno avuto una mentalità aperta e hanno cercato di capire cosa vogliamo da loro”.

Tre clean sheet di fila: “È importante perché non subiamo gol. Questo significa che abbiamo più possibilità di vincere. È importante anche la sensazione che abbiamo. Contro il City abbiamo subito due gol, ma non abbiamo concesso molte occasioni e loro sono una squadra che ogni partita ha una grande quantità di occasioni e di gol. Contro il Wolves abbiamo subito due gol, ma non abbiamo subito un tiro nel secondo tempo. Siamo nella giusta direzione. Non significa che ogni partita non subiremo gol, perché questo non è vero. È importante migliorare”.

Su Cucurella: “Marc è molto importante. Marc ha qualcosa che a volte è difficile trovare in altri giocatori. È bravo e fa migliorare i giocatori intorno a lui. Se hai cinque, sei o sette giocatori come Marc in una squadra, è molto importante”.

Su Caicedo: “È un giocatore di alto livello. È molto bravo ma, come tutti i migliori giocatori, può migliorare. Sta giocando in modo fantastico. Per quanto riguarda il prezzo, non è un problema di Moi. È il mercato che decide il prezzo. Spesso, dato che i club pagano molto per un giocatore, ci aspettiamo che sia sempre bravo, ma non è sempre così”.

Foto: X Chelsea