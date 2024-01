Maresca: “Con Maignan mi sono comportato da fratello maggiore”

Uno dei protagonisti dell’accaduto è stato l’arbitro Fabio Maresca, che ha interrotto per qualche minuto il match durante quei concitati momenti. Il direttore di gara è tornato sulla vicenda in un’intervista all’ANSA. “Mi sono comportato da fratello maggiore, ho provato sincero dispiacere per Maignan, era chiaramente colpito sul piano emotivo: che disagio ho provato per quei buu beceri… Il regolamento è chiaro. La linea dell’Aia e del designatore Rocchi non ammettono equivoci e io mi sono limitato a seguirli, come è mio dovere“. Dopo un primo avviso tramite speaker, l’arbitro ha interrotto il match per 5 minuti, nei quali Maignan e tutto il Milan sono tornati negli spogliatoi. La gara è poi ripresa e arrivata al termine senza ulteriori interruzioni.

Foto: sito Aia