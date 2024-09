Maresca: “Chelsea ancora work in progress, ma senza voglia non si va lontano”

Enzo Maresca ha parlato ai canali ufficiali del club del momento in casa Blues: “Penso che abbiamo giocato due partite diverse: nel primo tempo abbiamo faticato e nel secondo tempo siamo andati molto meglio. Il motivo per cui abbiamo faticato nel primo tempo per me è perché non siamo riusciti a vincere i duelli. In questo tipo di partite devi giocare al massimo e chiudere con la maglietta sporca, perché devi combattere.

Nel secondo tempo siamo andati molto, molto meglio, la prestazione è cambiata completamente e dobbiamo imparare questo genere di cose se vogliamo costruire qualcosa di importante e vogliamo vincere le partite. Abbiamo bisogno della voglia di vincere i duelli e lottare insieme. Siamo ancora un work in progress di sicuro. Stiamo imparando e di nuovo stasera abbiamo capito che, più della tattica, conta la voglia. Piano piano capiremo questo tipo di cose”.

Foto: twitter Chelsea