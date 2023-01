Fabio Maresca, arbitro internazionale della sezione di Napoli, ha rilasciato un’intervista nel corso di “Radio Anch’Io lo Sport” su Radio Rai1. Il direttore di gara è intervenuto sull’importanza del VAR: “È evidente che l’obiettivo numero uno è non incidere sul risultato di una gara. Quindi uno strumento che permette di correggere un errore che potrebbe incidere, è una manna dal cielo. Nessuno di noi potrebbe pensare al Var come un elemento di disturbo. Siamo sempre positivi e aperti al collega del Var, anche perché tutti noi ricopriamo entrambi i ruoli”. Inoltre si è discusso di una possibile pubblicazione degli audio tra arbitri e VAR: “Sicuramente quello cui noi tendiamo e il lavoro che stiamo facendo è quello di avere una terminologia corretta sia per il Var che per il direttore di gara, questo per due motivi: essendo più precisi a livello terminologico, evitiamo qualunque tipo di problema e andiamo al nocciolo della questione come quelli che riguardano l’interferenza nel fuorigioco. E poi è quello di avere l’obiettivo un domani, possa essere facile da ascoltare per chiunque. La richiesta della trasparenza è un obiettivo condiviso e non avremo nessun problema a far ascoltare i nostri colloqui in campo”.

Foto: sito Instagram