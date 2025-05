Maresca annuncia: “Jackson non basta al Chelsea, arriverà un altro attaccante”

16/05/2025 | 19:15:48

Il tecnico del Chelsea Enzo Maresca ha parlato in conferenza stampa delle future mosse di mercato dei Blues. “La crescita di Jackson si è rallentata? Non sono in grado di rispondere ora perché non conosco l’altra possibilità. Di sicuro, con noi, a mio parere personale, è cresciuto e migliorato molto. Ora, se ci fosse stato un altro numero nove, sarebbe stato meglio per lui? Non lo so. Se arriverà qualcuno a fare concorrenza in attacco? Al cento per cento”.

Foto: X Chelsea