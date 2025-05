Chelsea campione in Conference? Può diventare il primo club a vincere le tre coppe europee

09/05/2025 | 14:30:45

Sollevare la Conference League con il Chelsea tra 19 giorni anche per Enzo Maresca vorrebbe dire molto: potrebbe essere il primo titolo da allenatore per lui, sulla scia dei grandi tecnici italiani che hanno lasciato un’impronta nel cuore del club londinese. Ma l’eventuale vittoria della Conference League significherebbe per i Blues tagliare anche uno speciale traguardo, ovvero diventare la prima squadra a vincere tutte e tre le competizioni europee, vista la Champions messa in bacheca nel 2012 e 2022, con l’Europa League invece messa in bacheca nel 2019.

FOTO: X Chelsea