Marelli: “Il rigore non dato al Torino? Decisione inspiegabile”

Torino e Inter hanno pareggiato 1-1, ma pesa come un macigno sull’economia del risultato il penalty non assegnato ai granata sul finire di primo tempo. Inspiegabile la decisione di Guida e del Var per l’ex arbitro Marelli, ora opinionista a Dazn: “Non c’è una spiegazione che abbia portato Guida a non concedere il rigore su Belotti. Un fallo evidente che andava sanzionato. Ripeto: qualsiasi spiegazione non ha motivo di esistere”.

FOTO: Twitter Marelli