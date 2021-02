Marcus Rashford nella lista delle prossime 100 persone più influenti del Times

Il Times ha inserito l’attaccante del Manchester United, Marcus Rashford, in copertina per annunciare la sua classifica delle future 100 persone più influenti del pianeta. Una gratificazione che il nazionale inglese deve al suo lavoro sociale per combattere la povertà infantile nel Regno Unito, attraverso una campagna per garantire che nessun bambino soffrisse la fame durante le vacanze scolastiche e che ha portato lo stesso Boris Johnson a telefonare personalmente al calciatore per promettergli la consegna del cibo a chi ne aveva bisogno durante le vacanze di Natale, Pasqua ed estate.

Foto: Twitter United