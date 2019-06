Marcos Llorente saluta il Real: “Porterò sempre questa maglia nel cuore”

Dopo l’annuncio ufficiale da parte dell’Atletico Madrid, Marcos Llorente, da poche ore nuovo giocatore dei colchoneros, ha salutato il Real Madrid con un messaggio su Instagram. “Ero un ragazzo che, come tanti altri, sognava di giocare a calcio. Mi sono sforzato, sacrificando tante cose. Sono cresciuto e ho iniziato a sognare di giocare nel Real Madrid. Ho imparato tanto, dato quasi tutto, e alla fine ci sono riuscito. Però non bisogna mai smettere di lavorare, né di sognare, nonostante abbia già realizzato molti sogni. Oggi lascio il Real Madrid, che è stata la mia casa per 10 anni. Vado via senza nulla da rimproverarmi e senza nulla da rimproverare ad altri. “Lavora duro, ma con coscienza tranquilla”. Alcuni mi dicono che questa è una frase che definisce bene la mia vita. Non ho mai smesso di seguirla per ogni giorno. Come non ho mai smesso di difendere i valori che mi hanno insegnato fin da bambino. Porto con me grandi ricordi, molti amici, titoli indimenticabili in notti magiche e il rispetto e l’affetto di tutto. Grazie per il vostro appoggio. Porterò sempre nel cuore questa maglia che ho difeso ogni giorno”.

Foto Mundo Deportivo