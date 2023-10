Marcos Llorente, centrocampista dell’Atletico Madrid, ha parlato a Mundo Deportivo delle offerte recapitategli dall’Arabia Saudita quest’estate:

“Le tentazioni arrivano ovunque, anche dall’Arabia, questo è il calcio. Quando però sei in un club come l’Atletico in cui ti senti a tuo agio e sei felice l’offerta deve essere davvero incredibile per convincerti”.

Foto: marca