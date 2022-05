MARCOS ANTONIO, QUALITÀ PER SARRI

Il suo è uno dei tanti assaggi carioca di cui lo Shakhtar Donetsk ha beneficiato in questi anni. Marcos Antonio fa parte della colonia mai eradicata di brasiliani che hanno cercato crescita e fortuna presso il sodalizio ucraino. Nel suo caso, l’Ucraina non è stata la prima tappa europa del suo comunque breve viaggio, dato che ad averlo portato nel Vecchio Continente sono stati i portoghesi dell’Estoril, cui ha detto addio nel 2019.

Centouno presenze e nove gol dopo, il giovane centrocampista classe 2000 è pronto a una nuova esperienza, dato che è vicino il suo trasferimento alla Lazio, che vede in lui uno dei tasselli per rinvigiovanire e ricostruire il proprio organico, nella fattispecie la mediana. Con Marcos Antonio sarà possibile insufflare dinamismo e qualità, caratteristiche di cui il gioco di Maurizio Sarri ha vitale necessità.

Che tipo di giocatore stiamo per accogliere in Serie A? Ciò che maggiormente risalta è la mescolanza di rapidità di esecuzione e la già menzionata qualità tecnica che ne caratterizzano la struttura. Marcos Antonio sa palleggiare, ma non ripudia la possibilità di condurre il pallone palla al piede. In termini di posizioni, la sua conoscenza del gioco, così come la ben marcata personalità, gli permettono di distribuire palloni da playmaker oppure cercare spazi e pericolosità da mezzala. È stato schierato anche da trequartista, a testimonianza dell’ampio ventaglio di possibilità che il ragazzo offre all’allenatore. Probabilmente referta ancora poco in termini di gol e assist, ma con questa predisposizione il margine per operare anche su questo è certamente ampio e succulento.

Foto: Twitter Shakthar