Marcos Antonio è partito dal Brasile: lo aspetta la Lazio per le visite

Marcos Antonio, sarà un n uovo giocatore della Lazio. Il giocatore è partito dal Brasile e l’arrivo previsto a Fiumicino è per domani alle 9, quando si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto.

Classe 2000, centrocampista dello Shakhtar, Marco Santonio ha Instagram una foto scattata direttamente a bordo dell’aereo, una storia su Instagram che fa capire come sia in viaggio per l’Italia.

Si tratta di una operazione da 8 milioni più bonus.

Foto: Twitter Shakhtar