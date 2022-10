Marcos Alonso: “Una squadra come il Barça deve passare sempre il girone di Champions”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marcos Alonso, terzino del Barcellona, ha così commentato l’eliminazione dei blaugrana dalla Champions League dopo il ko per 3-0 contro il Bayern Monaco: “La partita era complicata dall’inizio, volevamo farla per i nostri tifosi che sono stati con noi fino alla fine. Li ringraziamo per questo. Ora c’è bisogno di lottare per vincere, una squadra come il Barcellona deve passare sempre il girone di Champions League, bisogna migliorare. Poi a fine stagione vedremo come sarà andata”

Foto: Instagram Marcos Alonso