Marcos Alonso: “Nella mia testa c’è sempre stato il Barcellona. Volevo questo trasferimento da molto tempo”

Prime parole da giocatore del Barcellona per Marcos Alonso che, intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club, non ha trattenuto la propria emozione di indossare la maglia blaugrana: “Sono felice. Molte volte, durante la mia carriera, ci sono stati colloqui. E ora finalmente sono qui. Sono contento e con tanta voglia di iniziare. Nella mia c’è stato sempre e solo il Barcellona, dal primo momento. È qualcosa che volevo da tempo, credo che sia il passo giusto per la mia carriera. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione dell’allenatore”. Poi ha proseguito: “Ho parlato con il mister, farò ciò che vuole e ciò che necessita la squadra. Ho dell’esperienza e sono pronto a metterla al servito del gruppo per vincere”.

Foto: Sito Barcellona