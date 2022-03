Marcos Alonso: “Mi piacerebbe giocare in Liga. Chelsea in difficoltà? Possiamo solo pensare al campo”

Marcos Alonso ha parlato del suo rapporto con la Nazionale spagnola, dal ritiro in cui si trova per preparare le due amichevoli che le Furie Rosse giocheranno contro Albania e Islanda. Intervistato da As, ha affermato: “Entrare in lista è difficile, è la nazionale spagnola e devo concentrarmi su ciò che posso fare, ovvero essere preparato nel caso in cui l’allenatore chiami. Qualsiasi calciatore dà sempre tutto per essere convocato in Nazionale, vale ancora di più con un Mondiale alle porte. Cerco sempre di dare il massimo e di continuare a migliorare per poter tornare”.

Marcos Alonso parla anche della delicata situazione vissuta dal Chelsea: “No, finora non è successo nulla. Si è parlato molto, sembra che costringeranno il club a cedere. Non possiamo controllarlo, dobbiamo pensare al campo e nelle ultime settimane l’abbiamo fatto centrando sei vittorie di fila: questo è in nostro controllo, spero che il resto si risolva al più presto possibile. In Champions l’anno scorso abbiamo mostrato di cosa siamo capaci. Quest’anno è diverso, ma contro il Real si affronteranno due grandi squadre“.

Il terzino prosegue: “Mi piacerebbe giocare in Liga, per tutta la vita ho voluto essere in Spagna, ma le circostanze sono state diverse e non tutto è dipeso da me. Al momento sono concentrato su questa stagione e su quello che deve essere lo sarà”.

Foto: Twitter Chelsea