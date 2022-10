Marcos Alonso: “Io vicino all’Inter in passato? Ci sono state molte voci”

Tempo di conferenza stampa per il tecnico del Barcellona, Xavi, in vista dell’imminente sfida di Champions League contro l’Inter. Di fianco al tecnico anche Marcos Alonso, ex del Chelsea ma soprattutto della Fiorentina. Proprio il giocatore svela qualche retroscena del suo passato, inerente proprio ad un mancato passaggio in nerazzurro: “Ci sono state tante voci, l’Italia resta sempre un Paese a cui sono legato dopo tre anni a Firenze, c’è stata la possibilità. Però il mio desiderio era tornare in Spagna e quando è uscita l’idea Barcellona ho detto di non ascoltare altre offerte. In futuro non si sa mai, ma adesso sono molto contento di essere qui”. Sulla partita: “Non ci sono favoriti, l’Inter è migliorata tanto negli anni, ha qualità in attacco, sono sicuro che sarà difficile”.

Foto: Marca