Marcos Alonso: “Addio al Chelsea? Voglio rimanere qui a lungo”

Marcos Alonso, esterno del Chelsea, ha parlato in un’intervista all’Independent, dove rivela di non aver mai preso in seria considerazione l’idea di lasciare il Chelsea e ha giurato fedeltà al club inglese. Ecco le sue parole: “Qua non è finita, ho firmato un contratto lungo per restare tanto tempo al Chelsea, il club più importante della mia carriera a cui voglio rendere tutta la fiducia che mi ha dato in passato. Ci sono sempre stati interessamenti di altri club, ma ad essere onesto non ho mai preso in considerazione l’idea di partire. Voglio solo combattere per il mio posto qui. Finché il club non mi dirà di andarmene questo sarà il mio obiettivo”.

Foto: Twitter Chelsea