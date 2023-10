Marcolini: “Vogliamo fare almeno 1 punto in questo gruppo. Scommesse? Sono notizie che destabilizzano”

Il ct di Malta, Michele Marcolini, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Italia. Ecco le sue parole:

“Abbiamo assenze importanti, Borg è squalificato e purtroppo si sono aggiunti gli infortuni di Tema e di Jones. Siamo costantemente in contatto con i loro club per capire come e quanto le loro condizioni potranno migliorare, ma purtroppo non potranno essere della partita. È una partita difficile in un girone difficilissimo, contro una squadra molto forte. Sono contento dell’attitudine da parte di tutti: dispiace non aver ancora fatto un punto nel girone, però bisogna anche avere l’onestà di capire contro chi si gioca. Abbiamo vinto contro Lussemburgo e Gibilterra: questo ci ha fatto piacere, ci piacerebbe conquistare almeno un punto in questo gruppo”.

Sul suo passato al Bari:

“Il destino a volte regala fantastiche possibilità e a me ha regalato la possibilità di giocare contro la mia nazionale e di poterlo fare qui a Bari, dove ho passato qui quattro anni. Bari mi ha aiutato tantissimo a livello personale e anche professionale, le devo tanto e ho lasciato tanti amici. Domani sarà una delle più grandi emozioni della mia carriera”.

Sul caso scommesse:

“Di solito noi italiani riusciamo a dare il meglio quando viviamo momenti difficili. Queste notizie non aiutano a preparare al meglio una gara di qualificazione, ma noi italiani reagiamo sempre e lo abbiamo visto quando abbiamo vinto i Mondiali o gli Europei. Il momento non è bello per la Nazionale ma rimane una tra le squadre migliori al mondo. Daremo più del 100% per giocarcela. La ludopatia? Credo sia un problema a prescindere da qualsiasi tipo di lavoro che uno possa fare. Si parla di una malattia, è un problema grave e una malattia riconosciuta. Se c’è un problema va curato”.

Foto: Instagram Michele Marcolini