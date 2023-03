Marcolini: “Sono del parere che Mancini stia facendo un bel lavoro con l’Italia”

Michele Marcolini, ct della Nazionale maltese, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dell’imminente sfida da disputare contro la Nazionale italiana di Roberto Mancini. Sia Malta che gli azzurri hanno perso la prima partita del girone di qualificazione a Euro 2024. Alcune parole del selezionatore: “L’Italia verrà qua super aggressiva. Speriamo ci possa lasciare qualche spazio: quando si attacca può capitare e noi speriamo di poterlo sfruttare. Vedremo… Io vado controcorrente: credo che Mancini stia facendo un bel lavoro, ormai ad alti livelli il valore si è livellato e basta un episodio. Non è facile, noi siamo abituati bene e fa male non veder disputati due mondiali, ma credo che a livello di prestazioni l’Italia ci sia sempre stata. Quanto a noi, dobbiamo tenerci strette certe emozioni, portarle in campo perché ci diano entusiasmo. Magari per qualcuno non sarà facile giocare contro l’Italia in uno stadio strapieno, cosa che non accade spesso qui a Malta. Le emozioni saranno da gestire, però quello è anche il mio compito: queste sono le cose belle che possono succederci”.

Foto: Instagram Marcolini