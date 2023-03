Marcolini (ct Malta): “Per noi sfidare l’Italia è un Everest da scalare”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico di Malta, Michele Marcolini, ha così parlato alla vigilia della sfida contro l’Italia, valida per la seconda giornata dei gironi di qualificazioni a Euro2024: “Paragonare la gara contro l’Inghilterra a quella contro di noi è inutile, sono due gare completamente diverse. L’atteggiamento sarà molto più spregiudicato, mi aspetto un’Italia abbastanza diversa. E’ stata sconfitta, ma è sempre una delle squadre più forti del mondo e per noi è sempre un Everest da scalare”.

Poi ha proseguito: “Il rischio per l’Italia quando gioca queste partite è prendere la gara sottogamba. Ma non credo lo faranno questa volta. Venendo dalla sconfitta bruciante contro l’Inghilterra vorranno dimostrare una reazione forte, decisa. Questa è una preoccupazione in più”.

Foto: Instagram Marcolini