Marcolini (ct Malta): “L’Italia ha reagito alla grande in un momento difficile”

Il ct di Malta Michele Marcolini commenta così a Sky Sport il match perso per 4-0 contro l’Italia: “Sono contento di quello che mi hanno dato i ragazzi, per noi giocare contro questo tipo di squadre è davvero difficile, basti vedere la qualità dei due gol che abbiamo subito nel primo tempo, due colpi da biliardo”.

E ancora: “Abbiamo cercato di tenere tanto la palla cercando di non lasciare il gioco in mano all’Italia, ci siamo riusciti a tratti. Quando la differenza è questa, perdi energie e poi si fa davvero difficile. Di fronte avevamo una grande squadra che ha reagito alla grande in un momento difficile e che ha grandissime qualità”.

Foto: Instagram Malta