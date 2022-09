Marcolin: “Gasperini deve riuscire a rendere ogni partita una finale”

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Dario Marcolin ha parlato, tra gli altri temi, dell’Atalanta di Gasperini: “Sorpreso? No, perché l’Atalanta ci ha fatto vedere di essere una squadra che cambia in base alla materia che ha. Prima aveva grandi giocatori di qualità, penso a Ilicic e al Papu, oltre a Zapata, e ne sfruttava le doti. Adesso invece è ancor più pratica. Il nostro campionato è in cerca di padrone. Si sono inserite molto bene sia l’Atalanta, sia l’Udinese. Due squadre che definirei tedesche, come mentalità, fisicità e anche per quello che gli allenatori hanno dato in questa partenza di campionato”.

E poi, sull’allenatore: “Gasperini ha poco da insegnare a quei giocatori, ma vuole trovare ‘la continuità della mentalità’, per fare diventare ogni partita una finale e non perdere punti come contro la Cremonese. Purtroppo il campionato sarà diviso in due tronconi, fino al 13 novembre e dal 4 gennaio. Bisogna adeguarsi. Riparte la preparazione, riparte tutto. Quella è la mentalità che deve crescere”.

Foto: Twitter Atalanta