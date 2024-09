Marco Tura sulla vittoria del San Marino: “Non abbiamo dormito questa notte. C’è chi urlava, chi piangeva”

Ieri il San Marino si è regalato una notte da sogno, una di quelle che per anni immagini come impossibili, che puoi leggere solamente nei libri di favole. Al triplice fischio di San Marino-Liechtenstein, partita valida per i gironi di Nations League, è esplosa la gioia di una nazione intera: dopo 140 partite, San Marino torna a vincere. L’ultima volta fu nel 2004, a Serravalle, contro il Liechtenstein: finì 1-0. Vent’anni dopo il risultato si ripete, proprio contro la stessa avversaria, nello stesso stadio. Con una sola ma enorme differenza: all’epoca era un’amichevole, oggi è una gara ufficiale, che vale tre punti in Nations League. La prima vittoria da tre punti nella storia di San Marino. “Questa notte non abbiamo dormito. Nei festeggiamenti c’è chi ha urlato di gioia e chi ha pianto, ci siamo lasciati andare”, così racconta Marco Tura, ex arbitro internazionale, oggi presidente della Federcalcio sammarinese.