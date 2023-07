Marco Silva su Mitrovic: “Non sta lavorando bene con i compagni”

Aleksandar Mitrovic non giocherà l’amichevole pre-campionato contro il Brentford perché il serbo non si sta allenando correttamente: lo ha detto l’allenatore del Fulham, Marco Silva, dopo che il club londinese ha rifiutato un’offerta per l’attaccante dall’Arabia Saudita, precisamente dall‘Al Hilal. Silva ha detto di aver già parlato con Mitrovic ma la questione era fuori dal suo controllo. “Non è la situazione ideale, devo dirtelo. Non perché ha ricevuto un’offerta, è per colpa sua…” ha detto Silva ai giornalisti prima della partita di domenica a Philadelphia. “Come sapete non giocherà domani, non ha giocato mercoledì scorso. Non sta lavorando bene con i compagni e quando dico che non è lo scenario ideale, questa è la situazione. Quando è fuori dal mio controllo come allenatore, non è una cosa che mi preoccupa, ma vorrei che lo scenario fosse diverso”.

Foto: Twitter Fulham