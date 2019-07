Marco Silva: “Nulla di nuovo e di sicuro su Gueye”

Idrissa Gueye è sempre più vicino al Psg, stando alle voci riportate dalla Francia. Secondo l’Equipe, lunedì il giocatore potrebbe rientrare dalle vacanze (è reduce dalla finale di Coppa d’Africa persa contro l’Algeria di Bennacer) per sostenere le visite mediche e firmare con il club francese. Nulla di sicuro, però, stando al tecnico dell’Everton Marco Silva: “Gli ho parlato, al momento è in vacanza e deve riposare, vedremo cosa succederà. Non c’è nulla di nuovo e di certo su questa situazione, vedremo. Come club speriamo di tenerlo perché è importante per noi, ma questo è il mercato. Come noi cerchiamo dei giocatori, così gli altri club sono interessati ai nostri”.

Foto Sports Mole